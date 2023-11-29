Кинолог рассказал россиянам, как себя вести при встрече со стаей бродячих собак

Если человек заметил стаю бродячих животных, ему нужно постараться избежать контакта с ними. Когда это неизбежно, нужно соблюдать определенные правила, первое из которых – ни в коем случае не бежать, рассказал ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT.

Вместо бега, нужно двигаться спокойным шагом. Если же собаки начали проявлять агрессию, скорее всего, они защищают территорию, которую считают своей. В этом случае нужно постараться найти какое-то препятствие, не размахивая сильно руками, отметил Уражевский.

«Это может быть дверь здания, куда вы можете войти, или возвышенность, куда вы можете подняться. Ни в коем случае нельзя махать руками в сторону собак, потому что они могут воспринять это как агрессию, что тоже спровоцирует нападение», — посоветовал он.

Если часто приходить ходить через места обитания бродячих собак, то полезно иметь при себе специализированные средства защиты – перцовый или какой-то другой баллончик.

«У собак плохое зрение, но очень хороший нюх, и, если произошла подобная ситуация, баллончик может спасти вашу жизнь», — подчеркнул кинолог.

Если собаки, которые встречаются на пути, живут в промзонах или на предприятиях, то могут помочь специальные команды, которые они, скорее всего, знают. Если скомандовать: «Нельзя!», «Стоп!», «Фу!», такие собаки не нападут.

Также в случае, если собака просто подошла к человеку, не надо громко кричать, говорить нужно уверенно и спокойно, добавил Уражевский. Особенно внимательно он призвал отнестись к защите детей, не отпускать их в места скопления бродячих животных.

Напомним, также кинологи советуют владельцам собак не потакать их капризам при нежелательном поведении. К примеру, если питомец будит хозяина в 6 утра, чтобы погулять, ему можно отказать. Также воспитание и дисциплина, по мнению специалистов, может помочь спасти собаку от гибели от рук догхантеров, которые оставляют отравленные пищевые приманки на улицах.