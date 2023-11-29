Суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

Суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) по делу о фейках против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 4 апреля 2022 года Джамаладинова, будучи за пределами России опубликовала в социальной сети на своей публичной странице запись, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции.

До этого МВД РФ объявило в международный розыск украинскую певицу Джамалу. Сама артистка никогда не скрывала своего негативного отношения к политике России. Она активно поддерживает украинское правительство, выступала на «майдане».

Джамала дважды участвовала в национальном отборе на «Евровидение». Во второй раз она одержала победу, после чего в 2016 году представила Украину на конкурсе с авторской песней «1944». Композиция посвящена депортации крымских татар. Джамала одержала победу и была удостоена звания «Народной артистки».

Ранее МВД России объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Попко.