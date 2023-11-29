Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

Суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках о ВС РФ

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) по делу о фейках против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 4 апреля 2022 года Джамаладинова, будучи за пределами России опубликовала в социальной сети на своей публичной странице запись, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции.

До этого МВД РФ объявило в международный розыск украинскую певицу Джамалу. Сама артистка никогда не скрывала своего негативного отношения к политике России. Она активно поддерживает украинское правительство, выступала на «майдане».

Джамала дважды участвовала в национальном отборе на «Евровидение». Во второй раз она одержала победу, после чего в 2016 году представила Украину на конкурсе с авторской песней «1944». Композиция посвящена депортации крымских татар. Джамала одержала победу и была удостоена звания «Народной артистки».

Ранее МВД России объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Попко.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий