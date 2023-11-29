Депутат назвал причины снижения интереса блогеров к иностранным соцсетям

Сегодня для российских блогеров и инфлюенсеров стало невыгодно вести свою деятельность исключительно в иностранных соцсетях, считает зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. В качестве причин тому парламентарий указывает проблему с монетизацией, неоднозначную политику модерации и потерю аудитории. Последнее, по его мнению, является следствием стабильного сокращения российских пользователей на иностранных площадках.

Артем Кирьянов обращает внимание на то, что по данным Mediascope, аудитория Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) за год после блокировки сократилась почти на четверть.

«Заходить в эти соцсети стало крайне неудобно, а постоянное включение и выключение VPN-сервиса утомляет. Кроме того, каждый такой вход сопровождается не только назойливой рекламой, которую зачастую нельзя пропустить, но и быстрой разрядкой аккумулятора, а также прямой угрозой утечки персональных данных пользователя. И это ради того, чтобы всего лишь обойти блокировку. Все чаще россияне приходят к выводу, что такая игра не стоит свеч», — констатирует депутат.

Он отмечает, что в России есть достойные отечественные альтернативы западным соцсетям.

«Отечественные онлайн-площадки набирают популярность у блогеров, лидеров мнений и пользователей. И это неудивительно, наши платформы не ограничены в возможностях: хорошо развит механизм монетизации, регулярно запускаются новые функции, учитываются последние тренды и пожелания пользователей. Помимо этого, на российских площадках серьезнее подходят к модерации контента и защите персональных данных. А самое главное служба поддержки работает реально, а не номинально», — добавляет парламентарий, напоминая о том, «от Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответа можно было ждать и не дождаться годами».

Неоспоримым преимуществом для российского пользователя Кирьянов назвал вариативность выбора.

Зампред думского комитета подчеркнул, что насильно заставлять переезжать с иностранных ресурсов на российские никто не будет. Однако расширение площадок присутствия только сыграет на руку онлайн-инфлюенсерам — поможет им не растерять свою аудиторию и при этом получать деньги за свое творчество.