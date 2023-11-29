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Рейс из Петербурга незапланированно сел в Казахстане из-за одного из пассажиров

Летевший из Петербурга самолет экстренно сел в Казахстане

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Рейс, следовавший из Петербурга в Самарканд, экстренно сел в казахстанском Актобе из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

Инцидент произошел на борту рейса HH786 авиакомпании Qanot Sharq. Экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Помимо этого, персонал попросил доставить карету скорой помощи к борту. О деталях состояния пассажира не сообщается.

Самолет сел в аэропорту Актобе в 14:48 по ташкентскому времени и ушел на запасной аэродром. В ближайшее время воздушное судно поднимется в воздух и продолжит путь.

Ранее в США арестовали пассажира самолета, который вышел на крыло через аварийный выход.

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