В Кемерово река Томь окрасилась в красный цвет

Воды реки Томь в Кемеровской области окрасились в красный цвет в районе Кемерово, сообщил региональный Следственный комитет (СК) в своем Telegram–канале.

«По данному факту прокуратурой области с привлечением специалистов Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора организована проверка соблюдения требований экологического законодательства», – сообщили в прокуратуре.

Местные СМИ опубликовали фотографии, на которых изображены полыньи реки Томь с разводами красного цвета неизвестного происхождения. Отмечается, что данное явление было замечено в районе музея «Красная горка».

«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры области», – добавили в ведомстве.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СК по региону сообщила, что по данному факту следователи Рудничного района города Кемерово организовали доследственную проверку по статье 250 Уголовного кодекса России (загрязнение вод).

До этого ученые обнаружили самую темную реку в мире.

Ранее британские ученые из Уорикского университета изучили связь между загрязнением речных акваторий пластиковым мусором и распространением устойчивых к противомикробным препаратам бактерий.