«Плесень и микоплазма»: иммунолог объяснил причины затяжного кашля после ОРЗ

Этой осенью россияне все чаще жалуются, что долго не могут избавиться от кашля после перенесенной простуды. Затяжные симптомы после перенесенного заболевания могли вызвать мутировавший коронавирус, коклюш, аллергия, а также распространение бактерии микоплазмы, заявил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок телеканалу «360».

Объяснить затяжной кашель можно распространением нового подвида ковида или инфекцией, отметил врач. В их числе – бактерия, спровоцировавшая заболеваемость в Китае. Речь идет о Mycoplasma pneumoniae.

«У нас достаточно сильное распространение этой микоплазмы произошло в конце 90-х — 2000-х годах, потом ее долго не было. Может быть, сейчас, если начать тестировать, мы ее тоже будем выявлять», — отметил Болибок.

Вероятность появления нового заболевания, неизвестной вирусной инфекции доктор назвал маловероятной. Кашель характерен также для коклюша, который достаточно легко диагностировать – для этого нужно взять мазок из горла , сдать кровь на антитела, напомнил Болибок.

Еще одной вероятной причиной иммунолог назвал плесень. По его словам, роль могла сыграть погода: в этом году осень пришла рано, быстро опавшие листья долго лежали на земле, покрываясь плесенью и грибами.

«Все это поднимается в воздух. У чувствительных людей, естественно, возникает кашель», — сказал специалист и посоветовал при затяжном кашле обратиться к врачу.

Напомним, этой осенью россияне стали жаловаться на необычные симптомы «затяжного ОРВИ», не проходящие месяцами. Чаще всего они ощущают сильный упадок сил, теряют голос на несколько дней и не могут справиться с кашлем.

Роспотребнадзор накануне сообщил, что в конце ноября во всех возрастных категориях в стране отмечается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.