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«Плесень и микоплазма»: иммунолог объяснил причины затяжного кашля после ОРЗ

Иммунолог Болибок: долгий кашель после ОРЗ вызван бактерией микоплазмой

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Shutterstock

Этой осенью россияне все чаще жалуются, что долго не могут избавиться от кашля после перенесенной простуды. Затяжные симптомы после перенесенного заболевания могли вызвать мутировавший коронавирус, коклюш, аллергия, а также распространение бактерии микоплазмы, заявил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок телеканалу «360».

Объяснить затяжной кашель можно распространением нового подвида ковида или инфекцией, отметил врач. В их числе – бактерия, спровоцировавшая заболеваемость в Китае. Речь идет о Mycoplasma pneumoniae.

«У нас достаточно сильное распространение этой микоплазмы произошло в конце 90-х — 2000-х годах, потом ее долго не было. Может быть, сейчас, если начать тестировать, мы ее тоже будем выявлять», — отметил Болибок.

Вероятность появления нового заболевания, неизвестной вирусной инфекции доктор назвал маловероятной. Кашель характерен также для коклюша, который достаточно легко диагностировать – для этого нужно взять мазок из горла , сдать кровь на антитела, напомнил Болибок.

Еще одной вероятной причиной иммунолог назвал плесень. По его словам, роль могла сыграть погода: в этом году осень пришла рано, быстро опавшие листья долго лежали на земле, покрываясь плесенью и грибами.

«Все это поднимается в воздух. У чувствительных людей, естественно, возникает кашель», — сказал специалист и посоветовал при затяжном кашле обратиться к врачу.

Напомним, этой осенью россияне стали жаловаться на необычные симптомы «затяжного ОРВИ», не проходящие месяцами. Чаще всего они ощущают сильный упадок сил, теряют голос на несколько дней и не могут справиться с кашлем.

Роспотребнадзор накануне сообщил, что в конце ноября во всех возрастных категориях в стране отмечается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

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