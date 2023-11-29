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Суд оставил в силе приговор пожилого тренера, обвиненного в домогательствах к ребенку

На Урале суд не отменил приговор 85-летнего тренера по делу о домогательствах

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ФСОР

В Свердловской области суд оставил в силе приговор 85-летнему тренеру Николаю Ражеву, которого обвинили в домогательствах. Об этом сообщает Е1.

Защита планирует обжаловать приговор. По словам адвоката, в деле много оправдывающих мужчину доказательств. Несмотря на это, суд вынес решение не в пользу фигуранта.

Правоохранители обратили внимание на мужчину после того, как его десятилетняя подопечная рассказала о домогательствах. Как полагает сам тренер, девочка обиделась на него из-за того, что мужчина не пустил ее на тренировку по настольному теннису. Сам россиянин себя виновным не считает.

В результате тренера лишили свободы на два года. Их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Челябинской области 70-летнего пенсионера обвинили в изнасиловании сотрудницы пансионата.

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