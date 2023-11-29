Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности планировавшегося теракта в Москве

СК: планировавшему теракт в Москве обещали эвакуацию на Украину

close
100%
Shutterstock

Мужчина, который планировал подрыв цистерны в Москве, заявил, что сотрудник спецслужб обещал вывезти его на Украину. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале главка СК России по столице.

Ранее ведомство сообщило, что в Москве арестовали мужчину по подозрению в попытке совершить теракт на территории столичного региона.

По словам фигуранта, он намеревался совершить теракт на железнодорожной станции с помощью самодельного взрывного устройства, подорвать состав при помощи горюче-смазочных материалов. Он также признался, что сотрудник иностранной спецслужбы после каждого задания обещал вывезти его на территорию Украины, однако «этого так и не произошло».

Также стало известно, что сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал подорвать военкомат в Воронеже, а затем уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий