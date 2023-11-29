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Сибиряки с битой толпой избили троих человек

В Абакане мужчины с битой толпой напали на земляков

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Телеграм-канал Бабр Медиа

В Абакане группа мужчин с битой напала на сидевших на лавочке земляков. Об этом сообщает Telegram-канал »Бабр Медиа».

По информации МВД по Республике Хакасия, инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Торосова 26 ноября. Толпа молодых людей с битой напала на троих человек, которые сидели на лавочке. Конфликт, который привел к драке между россиянами, произошел на бытовой почве.

Личности всех участников потасовки на данный момент установлены. Несовершеннолетних среди них нет. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. После ее окончания будет принято законное процессуальное решение, сообщили в МВД.

Ранее одноклассники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки, которую он провожал.

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