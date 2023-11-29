Одноклассники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки, которую он провожал

Жительница Екатеринбурга рассказала о побоях, которые нанесли ее ребенку его сверстники. Об этом пишет E1.

Драка произошла еще 20 ноября, когда 10-летний сын читательницы издания возвращался из школы. В тот день он провожал до дома свою подругу, а его одноклассники стали подшучивать над ним и дразнить пару женихом и невестой.

Один из мальчиков начал драку, ударил пострадавшего кулаком по лицу, попал ему в правый глаз и начал со всей силы бить по голове. Затем он свалил ровесника на асфальт, а после стал бить его ногами по рукам, ногам, спине, животу и груди. В это время друг драчуна оскорблял и унижал потерпевшего, после чего тот с трудом добрался до дома и пожаловался родителям на сильные головные боли и боль в спине.

Врачи зафиксировали у школьника многочисленные синяки, ушибы, ссадины с кровоподтеками по всему телу и сильный отек на спине, который стал причиной подозрения на перелом позвоночника.

«22 ноября ему сделали МРТ. Слава Богу, серьезный перелом не подтвердился», — рассказывает мать мальчика.

Ему пришлось провести в больнице четыре дня, в результате чего медики уточнили диагноз — ушиб грудного и поясничного отделов позвоночника. Сейчас ребенок ходит на магнитотерапию и продолжает наблюдаться у травматолога.

В пресс-службе полиции заявили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку и уже допросили всех участников конфликта.

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