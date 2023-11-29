В Крыму из-за повторной непогоды увеличилось число оставшихся без света жителей

В Крыму в связи с повторным ухудшением погоды число остающихся без электричества местных жителей составляет более 43 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Аксенов добавил, что специалисты проводят ремонтные работы.

Вечером 26 ноября на Черноморском побережье России начался «шторм века» — сильнейший ураган за последние 16 лет. Ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. На полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигал 25-26 метров в секунду, в населенном пункте Черноморское — 40 метров в секунду. Из-за подтоплений на участке трассы Симферополь — Евпатория ограничили движение.

По состоянию на утро 29 ноября режим ЧС введен в городских округах Ялта, Алушта, Симферополь, Джанкой, Евпатория и Саки, на территориях Советского, Красногвардейского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов, а также в городском округе Судак, Первомайском и Бахчисарайском районах.

28 ноября глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что без электроснабжения на юге России, которое было нарушено из-за непогоды, остаются 346 тысяч потребителей.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину о темпах восстановления Севастополя после циклона.