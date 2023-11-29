В МИД РФ объяснили приостановку вывоза иностранцев с КПП «Рафах»

Поэтапный вывоз иностранцев с контрольно-пропускного пункта «Рафах», который находится на границе сектора Газа с Египтом, приостановлен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он приостановлен для всех государств в связи с мероприятиями по обмену лицами, которые удерживались сторонами», — сказала Захарова.

Она добавила, что МИД РФ рассчитывает на скорейшее возобновление вывоза людей из охваченного конфликтом региона.

25 ноября Захарова отмечала, что проход через КПП «Рафах» закрыт для граждан всех стран в связи перемирием между движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа. По ее словам, после окончания гуманитарной паузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен.

Тогда же стало известно, что эвакуации на контрольно-пропускной пункт КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом ожидают еще около 500 граждан России. Об этом рассказал журналистам врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в ночь на 25 ноября в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ из Каира. По словам мужчины, путь от дома до КПП занял у него около трех суток.

12 ноября МЧС РФ сообщило о начале эвакуации граждан Российской Федерации из сектора Газа в Египет через пропускной пункт «Рафах». В тот же день колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась в Каир.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.