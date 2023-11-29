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В Ярославле произошел пожар на площади 1500 квадратных метров

В Ярославле на площади 1500 квадратных метров загорелся склад с картоном

В Ярославле пожарные ликвидируют крупный пожар. Об этом сообщает 76.ru.

Инцидент произошел на проспекте Октября. По предварительной информации, пожар начался в офисном здании.

«Хлопки были, треск, гарью не пахнет, так как ветер немного в другую сторону. Приехали очень много пожарных машин, реанимации, МЧС», – сообщил один из очевидцев.

По официальной информации МЧС, горит склад с картоном на площади 1500 квадратных метров. К тушению привлекли 68 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.

Специалистам сложно работать над тушением из-за особенностей конструкции здания и того, что помещение может обрушиться в любой момент.

Ранее в челябинском зернохранилище сгорело 15 тонн семечек.

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