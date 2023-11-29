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Киргизский парламент одобрил закон об изменении флага страны

Парламент Киргизии в первом чтении принял законопроект об изменении флага страны

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Depositphotos

В Киргизии Жогорку Кенеш (местный парламент) принял в первом чтении законопроект об изменении дизайна флага страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского парламента.

«На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 29 ноября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики»» в первом чтении», — сообщил представитель парламента.

28 ноября законопроект одобрил комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Верховного совета.

Если документ окончательно утвердят, и он вступит в силу, то волнообразную форму лучей на флаге поменяют на прямую. Законодатели считают, что сейчас лучи больше ассоциируются с подсолнухом в то время как, прямая форма придаст больше схожести с солнцем. Новый эскиз уже разработан.

Ранее зампредседателя киргизского кабмина Байсалов заявил о провале отмены русской культуры.

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