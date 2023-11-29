ФСБ заявила, что предотвратила теракт в военкомате Воронежа

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, которого подозревают в попытке подорвать военкомат в Воронеже, а затем уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы, передает РИА Новости.

В ФСБ заявили, что россиянин 1986 года рождения был задержан на этапе подготовки теракта. Его, как утверждают в службе, завербовали «боевики одной из украинских террористических организаций». По их указанию он планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) на территории городского военного комиссариата, после чего уехать на Украину.

В настоящее время он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе «Приготовление к террористическому акту».

По данным ФСБ, в доме задержанного были найдены и изъяты компоненты для изготовления СВУ, а также обнаружена интернет-переписка с украинскими вербовщиками, «документирующая преступную деятельность».

До этого сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.