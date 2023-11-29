В Госдуме оценили идею обязать мигрантов подписывать «соглашение о лояльности»

Инициативу МВД обязать мигрантов при въезде в Россию заключать «соглашение о лояльности» депутат Госдумы Алексей Журавлев оценил положительно. По его мнению, это поможет «обуздать в России фактически бессистемные миграционные потоки». Нужно ввести многоступенчатую систему поощрения для отсеивания криминальных элементов среди приезжих, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«К новой инициативе МВД в целом отношусь положительно, — сказал депутат. — Надо сказать, что и сейчас у нас есть отрасли, в которых принципиально запрещено работать приезжим, к ним относится, к примеру, розничная фармацевтика».

Он напомнил, что в этом году из России выдворили 15 тыс. нелегальных мигрантов. По его мнению, в большинстве своем это неквалифицированные разнорабочие, которые были оформлены неофициально и были «частью договора полукриминальных диаспор с российскими компаниями или властями». Таких мигрантов в стране больше всего, а высылают только тех, «кто попался», уверен Журавлев.

Он призвал предпринимать превентивные меры в этой сфере. К примеру, разрешать банковские переводы только если мигрант, приехав в Россию, оформил документы и нашел работу. Если в течение двух лет он не привлекался за нарушения, то разрешить ему получить водительские права. Далее еще спустя год – позволить работать в сфере обслуживания при условии, что приехавший грамотно говорит на русском языке. По мнению Журавлева, такая систему будет эффективной.

«Уверен, что такая многоступенчатая система поощрения сыграла бы свою роль в отсеивании криминальных элементов и наиболее неквалифицированных мигрантов, которые нашей экономике вряд ли нужны. Вот это и было бы «контролируемое пребывание»», — заявил он.

Напомним, МВД России предлагает обязать прибывающих в страну иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» — документ, который запрещает критиковать государственную политику России.

Общественный совет такси ранее призвал принимать на работу мигрантов, пока россияне участвуют в спецоперации.