Часть школ на Сахалине и Курилах закрыли

В результате неблагоприятных погодных условий ряд школ на Сахалине и Курилах были вынуждены перевести своих учащихся на дистанционное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство образования.

Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, на дистанционное обучение переведены учащиеся Долинского, Невельского и Курильского районов, а также начальные классы Томаринского и Макаровского районов, а также первая смена Холмского района.

Ночью метель охватила часть муниципалитетов Сахалинской области. Из-за урагана в двух районах на Курилах было объявлено экстренное предупреждение, а также закрыты для движения некоторые муниципальные автодороги.

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