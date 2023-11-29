В Турции нашли тела двух россиянок, завернутые в простыни

Тела двух женщин, предположительно, из России обнаружили у обочины дороги в пригороде города Бодрум на юго-западе Турции. Об этом сообщил местный телеканал Habertűrk.
В материале указано, что первыми тела обнаружили местные жители. При этом женщины были завернуты в простыни и лежали у обочины одной из дорог, уточняется в публикации.
Согласно данным телеканала, тела принадлежат 40-летней матери и ее 15-летней дочери. По предварительной информации, женщины являются гражданками России.
«Полиция начала широкомасштабное расследование», — говорится в материале.
В частности, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. В настоящее время тела находятся в морге Института судебной медицины провинции Муглы.
28 ноября в Новороссийске арестовали двух мужчин по подозрению в похищении местной жительницы. По данным Telegram-канала Kub Mash, речь идет о 38-летней супруге одного из местных предпринимателей.
Нападение произошло 24 ноября, когда жена бизнесмена возвращалась домой с занятия по йоге. Мужчины набросились на женщину и отвезли в лес, после чего 18 раз ударили ее ножом.
В тот же день злоумышленники связались с предпринимателем и заявили, что похитили его супругу. Нападавшие пообещали отпустить женщину в обмен на выкуп, однако спустя несколько дней сотрудники полиции нашли ее тело с несовместимыми с жизнью ранами.
Ранее в Тольятти женщина пришла к отделению полиции с винтовкой и начала угрожать стражам порядка.