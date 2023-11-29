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В Турции нашли тела двух россиянок, завернутые в простыни

Habertűrk: в турецком Бодруме нашли обернутые в простыни тела россиянки и дочери

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Depositphotos

Тела двух женщин, предположительно, из России обнаружили у обочины дороги в пригороде города Бодрум на юго-западе Турции. Об этом сообщил местный телеканал Habertűrk.

В материале указано, что первыми тела обнаружили местные жители. При этом женщины были завернуты в простыни и лежали у обочины одной из дорог, уточняется в публикации.

Согласно данным телеканала, тела принадлежат 40-летней матери и ее 15-летней дочери. По предварительной информации, женщины являются гражданками России.

«Полиция начала широкомасштабное расследование», — говорится в материале.

В частности, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. В настоящее время тела находятся в морге Института судебной медицины провинции Муглы.

28 ноября в Новороссийске арестовали двух мужчин по подозрению в похищении местной жительницы. По данным Telegram-канала Kub Mash, речь идет о 38-летней супруге одного из местных предпринимателей.

Нападение произошло 24 ноября, когда жена бизнесмена возвращалась домой с занятия по йоге. Мужчины набросились на женщину и отвезли в лес, после чего 18 раз ударили ее ножом.

В тот же день злоумышленники связались с предпринимателем и заявили, что похитили его супругу. Нападавшие пообещали отпустить женщину в обмен на выкуп, однако спустя несколько дней сотрудники полиции нашли ее тело с несовместимыми с жизнью ранами.

Ранее в Тольятти женщина пришла к отделению полиции с винтовкой и начала угрожать стражам порядка.

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