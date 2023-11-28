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Бывший глава СВР Украины рассказал, чем отравили супругу Буданова

Экс-глава СВР Украины Кондратюк: в анализах жены Буданова нашли мышьяк и ртуть

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Journalist Today/YouTube

Супругу начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова Марианну Буданову отравили мышьяком и ртутью. Об этом в эфире радио «НВ» заявил бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк.

По его словам, во время сдачи анализов были обнаружены такие тяжелые металлы, как мышьяк и ртуть. Как сообщил Кондратюк, это затронуло не только непосредственно жены Буданова, а также нескольких сотрудников ГУР минобороны. Речь идет не об охранниках, которые находились рядом с супругой Буданова, «речь идет о не менее высокопоставленных лицах, руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России», уточнил экс-глава украинской СВР.

28 ноября украинские СМИ сообщили, что Марианна Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами.

По их данным, ее могли отравить через еду. Когда это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется. Кроме нее, отравление выявили еще у ряда разведчиков. Ведется расследование произошедшего.

По информации издания Kyiv Post, сейчас Марианна Буданова проходит лечение в больнице. Ей уже лучше.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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