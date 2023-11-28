Польша возобновила пропуск грузовиков через закрытый КПП на границе с Украиной

Польша возобновила пропуск грузового автотранспорта через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Угринов — Долгобычев» на границе с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Госпогранслужба Украины.

«По состоянию на 18:30 (19:30 мск) электроснабжение в пункте пропуска «Угринов — Долгобычев» восстановлено. Пропуск автобусов и грузового автотранспорта <…> осуществляется в обычном режиме», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что польские пограничники на сутки остановили пропуск грузового автотранспорта через КПП «Угринов — Долгобычев». Причинами стали ремонтные работы и отключение электричества на польской стороне КПП.

До этого сообщалось, что польские перевозчики согласны снять блокаду с границы с Украиной, если будут обеспечивать половину рейсов между странами.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.