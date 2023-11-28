«Центр анализа европейской политики» признали в РФ нежелательной организацией

Американский Center for European Policy Analysis, CEPA («Центр анализа европейской политики») внесли в реестр нежелательных организаций в России. Об этом сообщили на сайте Минюста РФ.

Это сделано на основании решения Генпрокуратуры РФ от 23 октября 2023 года.

«<…> в перечень <…> организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Center for European Policy Analysis», — уточнили в ведомстве.

В октябре Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкого центра ZOiS в РФ. В надзорном ведомстве подчеркнули, что истинными целями организации являются инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета РФ на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри страны, а также пропаганда информации, искажающей историю российского государства.

Ранее стало известно, что в России может появиться новый реестр нежелательных НКО.