Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Центр анализа европейской политики» признали в РФ нежелательной организацией

Минюст включил американскую НПО CEPA в перечень нежелательных организаций

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Американский Center for European Policy Analysis, CEPA («Центр анализа европейской политики») внесли в реестр нежелательных организаций в России. Об этом сообщили на сайте Минюста РФ.

Это сделано на основании решения Генпрокуратуры РФ от 23 октября 2023 года.

«<…> в перечень <…> организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Center for European Policy Analysis», — уточнили в ведомстве.

В октябре Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкого центра ZOiS в РФ. В надзорном ведомстве подчеркнули, что истинными целями организации являются инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета РФ на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри страны, а также пропаганда информации, искажающей историю российского государства.

Ранее стало известно, что в России может появиться новый реестр нежелательных НКО.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий