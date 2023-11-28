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В Петербурге ребенок случайно распорол живот осколком от разбившегося стакана

В Петербурге девочку, распоровшую живот осколком стакана, забрали в реанимацию

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Выборгском районе Санкт-Петербурга трехлетняя девочка серьезно поранилась осколками посуды. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 28 ноября в одном из частных домов Парголово. Девочку на «скорой» доставили в одну из детских больниц города с выпавшими внутренними органами с левой стороны живота. По информации СМИ, она поранилась разбившимся стаканом.

В деле разбирается полиция. Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в Вологде полицейские спасли истекающего кровью после пореза о стекло мальчика.

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