В Петербурге ребенок случайно распорол живот осколком от разбившегося стакана

В Выборгском районе Санкт-Петербурга трехлетняя девочка серьезно поранилась осколками посуды. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 28 ноября в одном из частных домов Парголово. Девочку на «скорой» доставили в одну из детских больниц города с выпавшими внутренними органами с левой стороны живота. По информации СМИ, она поранилась разбившимся стаканом.

В деле разбирается полиция. Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в Вологде полицейские спасли истекающего кровью после пореза о стекло мальчика.