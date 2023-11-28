В Петербурге оцепили офис банка после визита мужчины, заявившего о бомбе в своей сумке

В Петроградском районе Санкт-Петербурга мужчина пригрозил взорвать офис банка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Подозрительный посетитель зашел в банк на Каменноостровском проспекте во второй половине дня и заявил о бомбе, спрятанной в его сумке. Сотрудники организации немедленно нажали тревожную кнопку, и вскоре на место прибыли силовики.

Место оцепили, из здания эвакуировали 15 человек. При этом ничего взрывоопасного в сумке визитера правоохранители не обнаружили.

По некоторым данным, в банк 50-летний мужчина пришел в состоянии алкогольного опьянения. До сих пор проблем с законом он не имел. Задержанного отправили в камеру на ночь, мотивы его поступка остаются неизвестными.

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