Депутат указал на важность слов Владимира Путина про русский мир

Русский мир, о необходимости распространения и культивирования которого говорил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Всемирного русского народного собора — уникальный сплав различных религий, народов и культур, убежден зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что, говоря об этом явлении, глава государства делает акцент не на слове «русский», а на слове «мир».

Депутат обратил внимание на то, что во время своего выступления глава государства напомнил историю создания Всемирного русского народного собора.

«Это были тяжелые времена, 90-е годы, патриотизм был не в тренде, но отважные люди собрались и провозгласили многие из тех лозунгов, которые стали актуальными только сегодня. И мы видим, что они смотрели в будущее», — сказал Олег Матвейчев.

Он подчеркнул, что в России на протяжении столетий живут представители разных народов и конфессий, которые умеют находить общий язык и вести диалог.

«Распространение русского мира, о котором говорил президент — это не про расширение этнического движения, а про распространение мира и взаимоуважения. Противоположностью этому миру является то, что несет США, пытаясь сеять хаос и разжигать конфликты на Украине, Кавказе, Ближнем Востоке, стремясь установить иерархические отношения, чтобы был один гегемон, и все ему подчинялись», — добавил зампред думского комитета.

Матвейчев убежден, что народы мира морально поддерживают Россию, но в силу различных причин — экономических или политических — не всегда могут проявить эту поддержку.

«Россия ведет борьбу с гегемоном за весь мир, выражая интересы многих стран за право жить без внешнего вмешательства, цветных революций, вторжений, эксплуатаций и навязывания чужих культурных ценностей», — заключил депутат.

28 ноября президент России Владимир Путин в формате видеоконференции выступил на заседании Всемирного русского народного собора, который отмечает 30-летие со дня образования. Тема форума — «Настоящее и будущее русского мира».