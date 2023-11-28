«Первый раз такое»: медсестра колола детей на диспансеризации одной иглой при заборе крови

В Ярославле дети могли пострадать из-за действий медсестры при заборе крови. Об этом пишет издание «Сорока».

По словам местной жительницы, поделившейся своей историей в соцсетях, она стала свидетелем инцидента, произошедшего 27 ноября в поликлинике на проспекте Дзержинского. В тот день там проходили диспансеризацию дети 2020 года рождения, ее ребенок был третьем по счету в одной из групп сдающих анализы.

«Кровь брала девушка лет 30, она берет с бинта то, чем колоть палец, уколола моего ребенка только с третьего раза. Ребенок ревел, обычно он никогда не плачет. То, чем уколола моего ребенка, положила опять на бинт, и тут у меня появились сомнения – что она этим пером уколола не только моего ребенка. Я выхожу из кабинета и идет следующий ребенок с мамой. Я разворачиваюсь и захожу за ними в кабинет. Медсестра берет это же перо, которым уколола нас, и колет другого ребенка», — поделилась родительница.

По словам женщины, она попыталась разобраться в ситуации на месте, но медсестра оказалась глухой. После этого очевидица привела в кабинет врачей, которые сначала не поверили ее словам.

«Врач написал на бумажке вопрос — почему ты колешь всех детей одним пером? На что медсестра написала ответ – они у меня закончились. Тут у всех началась паника, приехала заведующая, позвонили в департамент. Что будет дальше – мы не знаем, но так это оставлять нельзя. Я встречаю первый раз такое за всю жизнь», — утверждает она.

Затем заведующая поликлиники предложила детям пересдать кровь через две недели. Минздрав области инцидент пока не комментировал.

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