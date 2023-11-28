Трое мужчин запланировали похищение россиянки ради выкупа, но расправились с ней ножом

В Новороссийске арестовали двух мужчин, подозреваемых в похищении местной жительницы и жестокой расправе над ней. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

К похищению 38-летней жены крупного бизнесмена трое подельников 29, 30 и 33 лет тщательно готовились и даже отрабатывали будущее нападение на владельцах случайных машин. Как было установлено, несколько дней они выслеживали жертву, а затем дважды угоняли автомобили и отвозили их собственников в багажниках в лесополосу.

24 ноября, когда женщина шла на занятие по йоге, злоумышленники набросились на нее и вывезли в лес. Там похищенной нанесли 18 ударов ножом в шею, тело и грудь. После этого злоумышленники сообщили супругу потерпевшей, что похитили его жену, и пообещали вернуть ее живой и невредимой за неназванную сумму в криптовалюте. Муж обратился в полицию тем же вечером, а через несколько дней супругу заявителя нашли с несовместимыми с жизнью травмами.

Вскоре всех причастных к совершению преступления поймали, но один из них сильно перенервничал на допросе и не выдержал сердечного приступа. 28 ноября суд арестовал двух подозреваемых на два месяца.

Ранее в Дагестане судимые бойцы ЧВК «Вагнер» похитили бизнесмена и потребовали 31 млн рублей выкупа.