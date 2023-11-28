Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трое мужчин запланировали похищение россиянки ради выкупа, но расправились с ней ножом

В Новороссийске мужчины похитили жену бизнесмена и потребовали выкуп в биткоинах

close
100%
РИА «Новости»

В Новороссийске арестовали двух мужчин, подозреваемых в похищении местной жительницы и жестокой расправе над ней. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

К похищению 38-летней жены крупного бизнесмена трое подельников 29, 30 и 33 лет тщательно готовились и даже отрабатывали будущее нападение на владельцах случайных машин. Как было установлено, несколько дней они выслеживали жертву, а затем дважды угоняли автомобили и отвозили их собственников в багажниках в лесополосу.

24 ноября, когда женщина шла на занятие по йоге, злоумышленники набросились на нее и вывезли в лес. Там похищенной нанесли 18 ударов ножом в шею, тело и грудь. После этого злоумышленники сообщили супругу потерпевшей, что похитили его жену, и пообещали вернуть ее живой и невредимой за неназванную сумму в криптовалюте. Муж обратился в полицию тем же вечером, а через несколько дней супругу заявителя нашли с несовместимыми с жизнью травмами.

Вскоре всех причастных к совершению преступления поймали, но один из них сильно перенервничал на допросе и не выдержал сердечного приступа. 28 ноября суд арестовал двух подозреваемых на два месяца.

Ранее в Дагестане судимые бойцы ЧВК «Вагнер» похитили бизнесмена и потребовали 31 млн рублей выкупа.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий