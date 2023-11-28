Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин требует компенсацию за откушенное ухо через суд

Житель Подмосковья требует через суд сотни тысяч рублей за откушенное ухо

close
100%
Global Look Press

Житель Московской области подал в суд на знакомого и требует от него компенсации за откушенное ухо. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел в поселке Запрудня Талдомского района области. Двое мужчин пошли в баню, где выпивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчина произошел конфликт, переросший в драку. В ходе драки один из оппонентов откусил другому часть уха.

Теперь пострадавший требует от нападающего компенсации за травму в размере 350 тыс. рублей. В деле разбирается полиция.

Ранее в Удмуртии женщина позвала знакомую к себе домой и откусила у нее часть уха.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий