Россиянин требует компенсацию за откушенное ухо через суд

Житель Московской области подал в суд на знакомого и требует от него компенсации за откушенное ухо. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел в поселке Запрудня Талдомского района области. Двое мужчин пошли в баню, где выпивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчина произошел конфликт, переросший в драку. В ходе драки один из оппонентов откусил другому часть уха.

Теперь пострадавший требует от нападающего компенсации за травму в размере 350 тыс. рублей. В деле разбирается полиция.

Ранее в Удмуртии женщина позвала знакомую к себе домой и откусила у нее часть уха.