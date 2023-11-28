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Казанские дети отравились школьной едой, инфекция попала в пищу от сотрудника

Mash: в Казани дети отравились школьной едой, обнаружен золотистый стафилококк

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Shutterstock

В Казани дети отравились едой из школьной столовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, учащиеся второго и третьего классов казанской гимназии пожаловались на тошноту и боль в животе. Несколько детей в результате отвезли в инфекционное отделение.

Всего на симптомы отправления пожаловался 21 ребенок и один преподаватель. Предварительно, они отравились зараженными золотистым стафилококком рисом и макаронами. По данным Mash Iptash, инфекция попала в пищу от зараженного сотрудника — его уже отстранили от работы.

До этого в Джидинском районе Бурятии 14 человек госпитализировали после употребления шаурмы в местном киоске, у всех пострадавших выявлен сальмонеллез. Проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее в Дагестане ребенок попал в больницу после того, как съел найденные «конфеты».

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