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В Москве побег к друзьям через окно закончился для мужчины черепно-мозговой травмой

В Москве мужчина сбежал от жены через окно третьего этажа и попал в реанимацию

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Москвича госпитализировали с многочисленными травмами после падения с третьего этажа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел накануне ночью. Мужчина поругался с супругой из-за того, что женщина не пускала его на встречу с друзьями. Россиянин хотел выйти из квартиры через дверь, но не смог, так как жена спрятала ключи, а свои он потерял.

После этого мужчина выпрыгнул с третьего этажа. Однако во время падения он почувствовал боль и вернулся в квартиру, чтобы вызвать скорую помощь.

«Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом руки, переломами ребер и ушибом грудной клетки», – сообщается в публикации.

На данный момент пациент находится в реанимации.

Ранее в Москве школьники выбросили одноклассницу из окна во время перемены.

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