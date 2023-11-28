Петербуржец снял комнату в коммуналке и украл у собственника почти миллион рублей

В Петербурге мужчина снял комнату, украл с антресоли почти миллион рублей и положил деньги в банк под проценты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По информации ведомства, с сентября 2021 года по июль 2022 года россиянин проживал в комнате коммунальной квартиры на улице Спирина. Хозяин недвижимости хранил на антресоли в сдаваемом помещении 948 тысяч рублей, которые арендатор похитил.

Часть украденных денег арендатор потратил на питание, спиртные напитки и одежду, а оставшиеся 650 тысяч рублей мужчина положил на банковский счет под проценты.

В ходе судебного разбирательства арендатора признали виновным в совершении кражи в крупном размере. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск потерпевшего о компенсации ущерба, причиненного злоумышленником.

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