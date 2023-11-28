Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петербуржец снял комнату в коммуналке и украл у собственника почти миллион рублей

В Петербурге мужчина украл с антресоли в съемной комнате почти миллион рублей

close
100%
Pixabay

В Петербурге мужчина снял комнату, украл с антресоли почти миллион рублей и положил деньги в банк под проценты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По информации ведомства, с сентября 2021 года по июль 2022 года россиянин проживал в комнате коммунальной квартиры на улице Спирина. Хозяин недвижимости хранил на антресоли в сдаваемом помещении 948 тысяч рублей, которые арендатор похитил.

Часть украденных денег арендатор потратил на питание, спиртные напитки и одежду, а оставшиеся 650 тысяч рублей мужчина положил на банковский счет под проценты.

В ходе судебного разбирательства арендатора признали виновным в совершении кражи в крупном размере. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск потерпевшего о компенсации ущерба, причиненного злоумышленником.

Ранее в Москве школьница несколько месяцев воровала деньги с карты матери.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий