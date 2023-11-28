Путин заявил, что власти никому не позволят делить Россию

Власти никому не позволят делить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

В ходе выступления Путин напомнил о последствиях распада Российской империи и Советского Союза. По его словам «кровавые очаги» после тех событий иногда вспыхивают с новой силой в наши дни.

Глава государства призвал не забывать об этих ошибках и не повторять их.

«Хочу вновь подчеркнуть – любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна», — сказал Путин.

Перед этим Владимир Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию. Президент уверен, что такая большая и многонациональная Россия Западу не нужна в принципе.

Глава государства также назвал важнейшую задачу России — укрепление семьи и сбережение народов страны.

Ранее Путин объяснил, почему Запад стал богатым.