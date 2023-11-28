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Путин заявил, что власти никому не позволят делить Россию

Путин: никому не позволим делить Россию, она у нас одна

Власти никому не позволят делить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

В ходе выступления Путин напомнил о последствиях распада Российской империи и Советского Союза. По его словам «кровавые очаги» после тех событий иногда вспыхивают с новой силой в наши дни.

Глава государства призвал не забывать об этих ошибках и не повторять их.

«Хочу вновь подчеркнуть – любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна», — сказал Путин.

Перед этим Владимир Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию. Президент уверен, что такая большая и многонациональная Россия Западу не нужна в принципе.

Глава государства также назвал важнейшую задачу России — укрепление семьи и сбережение народов страны.

Ранее Путин объяснил, почему Запад стал богатым.

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