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Социокультурный кластер с амфитеатром построят на территории бывшего завода Мамонтова

В Пресненском районе столицы появится амфитеатр и парковые зоны

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Москомстройинвест

Социокультурное пространство появится на территории бывшего завода Мамонтова в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На площадке в 4,5 га в Пресненском районе инвестор, помимо восьми жилых корпусов, обустроит пространство, где разместятся объекты социальной и культурной инфраструктуры. Более трети площади квартала займут парковые зоны с местами для отдыха, скверами и аллеями, французским парком и двумя садами», — сказал Бочкарев.

Он отметил, что вся территория кластера будет пешеходной.

«В центре предусмотрена площадь с амфитеатром для лекций, концертов, выставок и летних гастрономических фестивалей», — добавил Бочкарев.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что проект комплекса основан на сочетании современных зданий с отреставрированной застройкой начала XX века.

«Исторические здания образуют кластер, где расположено все самое важное для качественной жизни и всестороннего развития: кофейни и рестораны, фермерские магазины, шоурум российских дизайнеров, детский сад, фитнес, современная игровая площадка и офисы», — добавил Кузнецов.

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