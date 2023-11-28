Учителя заподозрили в домогательствах к пяти ученицам и нашли у него дома детское порно

Учитель средней школы из Прованса попал под следствие из-за сексуализированного насилия над несколькими учениками. Об этом пишет Actu17.

Подозреваемый, которому около 50 лет, работал в образовательном учреждении в Динь-ле-Бене. Недавно как минимум пятеро его учениц заявили о домогательствах со стороны мужчины. Они рассказали, что преподаватель шлепал их по ягодицам, а также прикасался к груди и ногам. По предварительным данным, к школьницам он приставал в период с 2019 года по 2023-й.

В доме у подозреваемого полицейские провели обыск и обнаружили, что мужчина просматривал сайты с детской порнографией. Его отстранили от работы и отпустили из тюрьмы, оставив под судебным надзором до суда.

Ранее в Петербурге поймали подозреваемого в домогательствах к подростку в метро.