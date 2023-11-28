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Россиянин выследил знакомую и вывез ее в Красноярск для занятия проституцией

В Красноярске женщину похитили для занятия проституцией

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Shutterstock

Правоохранители задержали двух жителей Красноярска за похищение человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Зеленогорск. По версии следователей, мужчина выследил ранее знакомую ему 26-летнюю женщину, пригрозил ей пистолетом и посадил в свою машину. Вместе они приехали в Красноярск, где россиянин хотел принудить пленницу к занятию проституцией.

Подозреваемый привел россиянку в арендованную квартиру, где ее избила другая женщина. Затем мужчина отвез пленницу в свою квартиру.

Спустя около двух недель после инцидента пострадавшая случайно нашла телефон и позвонила спасателям.

Подозреваемых оперативно задержали. Правоохранители ищут других пострадавших.

Ранее в Крыму задержали пенсионера за рассылку школьницам интимных фото.

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