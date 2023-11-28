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В Севастополе полностью восстановили электроснабжение

В Севастополе восстановили нарушенное из-за шторма энергоснабжение

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Владимир Песня/РИА Новости

Электроснабжение, которое было нарушено в результате шторма, восстановили во всем Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщила компания «Севастопольэнерго».

«В 15:56 электроснабжение восстановлено у всех потребителей», — указывается в публикации.

Ранее жители Крыма наблюдали шторм, который специалисты назвали самым сильным за всю историю наблюдений. В день, когда на полуостров обрушилось природное явление, скорость ветра составляла 144 км/час. Властям пришлось ввести режим ЧС, 27 ноября объявили выходным днем.

В результате от шторма пострадали около двадцати человек по всему побережью Черного моря.

26 ноября ураганный ветер накрыл Крым. Его порывы достигали до 40 метров в секунду.

До этого МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года.

Ранее в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта из-за ухудшающихся погодных условий.

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Шторм в Крыму
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