В Севастополе полностью восстановили электроснабжение

Электроснабжение, которое было нарушено в результате шторма, восстановили во всем Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщила компания «Севастопольэнерго».

«В 15:56 электроснабжение восстановлено у всех потребителей», — указывается в публикации.

Ранее жители Крыма наблюдали шторм, который специалисты назвали самым сильным за всю историю наблюдений. В день, когда на полуостров обрушилось природное явление, скорость ветра составляла 144 км/час. Властям пришлось ввести режим ЧС, 27 ноября объявили выходным днем.

В результате от шторма пострадали около двадцати человек по всему побережью Черного моря.

26 ноября ураганный ветер накрыл Крым. Его порывы достигали до 40 метров в секунду.

До этого МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года.

Ранее в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта из-за ухудшающихся погодных условий.