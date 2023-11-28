В квартире пенсионерки с деменцией, попавшей в больницу, нашли семь кошек и слепую собаку

В Новосибирске пожилая женщина попала в психиатрическое отделение, ее многочисленных домашних питомцев пришлось спасать зоозащитникам. Об этом рассказывает Sibkray.ru.

У 78-летней женщины не осталось близких, в квартире она жила с почти десятком кошек и небольшой собакой. Недавно ее соседка поняла, что пенсионерка страдает от деменции, и вызвала к ней спецбригаду скорой помощи, а после обратилась к волонтерам. Администратор группы благотворительного фонда «Лапа в ладошке» во «ВКонтакте» рассказала о подробностях спасения животных.

«Квартира захламлена, как и всегда бывает в таких историях, находиться и жить в таких антисанитарных условиях невозможно ни людям, ни животным. Какие-то либо действия по уборке квартиры, чтобы подготовить площадь для работы с кошками, тоже невозможно, ситуацию усложняет пес, живущий там и охраняющий квартиру. Проще говоря, в квартиру не может зайти никто чужой, кроме соседки», — пояснила активистка.

27 ноября волонтеры приехали знакомиться с питомцами пенсионерки. Пес, охраняющий пятерых котов и двух кошек, действительно облаял гостей. Забирать его из квартиры зоозащитники пока не решились.

«Пес ниже колена. Он просто старый и полностью слепой, глухой частично, поэтому лает от непонимания ситуации вокруг», – уточняет девушка.

Она отметила, что их команда вывезла только кота, который самостоятельно зашел в переноску. Его поместили в клинику. Теперь волонтеры собираются забрать оставшихся животных и навести порядок в квартире, — после больницы пенсионерка вернется к себе домой, опеку над ней хочет оформить соседка.

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