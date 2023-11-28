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В Петербурге девочка, выгуливавшая свою собаку, пострадала от нападения хозяев другого пса

В Петербурге девочку-подростка госпитализировали после прогулки с собакой

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Haggardous50000/Shutterstock

В Красносельском районе Санкт-Петербурга несовершеннолетняя пострадала от нападения супружеской пары во время прогулки со своей собакой. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, уличный конфликт произошел из-за домашних питомцев. По словам матери потерпевшей, с питбуля ее дочери, который всегда находится на улице в «полном обмундировании», случайно слетел намордник.

16-летняя девушка гуляла у дома со своим питомцем, когда на него внезапно напала другая собака, а вскоре на месте появились и хозяева агрессивного пса. Сначала супруги-собаководы стали бить собаку девочки, а затем переключились и на нее саму.

В результате у потерпевшей случился приступ астмы. Кроме того, медики выявили у нее закрытую черепно-мозговую травму, укушенную рану левой кисти и ушиб передней брюшной стенки и отправили в нейрохирургическое отделение.

Ранее жительница Тюмени пережила нападение неизвестного на нее и ее собаку и стала бояться выходить на улицу.

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