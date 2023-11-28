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Россиянку, спевшую перед отделением полиции с винтовкой в руках, передали медикам

Полиция задержала жительницу Тольятти, пришедшую к отделению с винтовкой

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Телеграм-канал ЧП и ДТП | ТОЛЬЯТТИ

Жительницу Тольятти, которая пришла к зданию отдела полиции с винтовкой и пела песни, задержали. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

«По данному факту проводится проверка. Женщина задержана, передана в медицинское учреждение», — сказали в пресс-службе.

28 ноября Telegram-канал «ЧП и ДТП|Тольятти» опубликовал видеоролик, на котором женщина с винтовкой в руках пришла к отделу полиции в центре Тольятти. Подойдя к зданию, местная жительница начала петь песни на русском и иностранном языке.

Ранее гражданин Китая пытался вывезти из России золотой песок в чехле смартфона.

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