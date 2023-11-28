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В Рязани ребенок надел горшок на голову и застрял

В Рязани студенты-медики помогли ребенку, надевшему на голову горшок

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МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева/VK

Студенты-волонтеры помогли маленькому жителю Рязани, который застрял головой в горшке. Об этом сообщается в группе медицинского Спасательного отряда Рязанского медицинского университета «Salus» во «ВКонтакте».

Помощь спасателей потребовалась мальчику, который надел на голову горшок, попытки родителей освободить сына из ловушки не увенчались успехом, потребовалась помощь спасателей.

На вызов прибыли студенты медицинского университета, им удалось аккуратно разжать пластиковый горшок и освободить ребенка. Дальнейшая медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее в Сочи младенец застрял головой в кастрюле.

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