Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сергей Кириенко проверил результат реконструкции пункта пропуска «Весело-Вознесенка» в ДНР

На пункте пропуска «Весело-Вознесенка» появился новый пассажирский терминал

close
100%
Readovka' class="item-image" >
Телеграм-канал Readovka

Во время визита в Донецкую народную республику первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенка» между ДНР и Ростовской областью, где проходила полномасштабная реконструкция. Об этом сообщает Тelegram-канал Readovka.

Объект имеет особое значение, поскольку через него автомобилисты могут попасть в Мариуполь. Он также является «воротами» сухопутного пути в Крым.

В ходе реконструкции Минтрансом РФ созданы дополнительные транспортные коридоры через пункт пропуска «Весело-Вознесенка». АПП оснащен портальным инспекционным досмотровым комплексом для грузовых машин — благодаря новой технике время ожидания проезда большегрузов сократится. Также построен новый пассажирский терминал.

Кроме того, на пропускном пункте создана (https://transitkpp.ru/) система мониторинга очередей «Время в пути», которая позволяет определять время ожидания.

«В целом модернизированы 10 пропускных пунктов из 15 функционирующих в ЛНР, ДНР и Херсонскую область, это облегчило и ускорило прохождение пунктов пропуска для автомобилистов», — говорится в сообщении.

Сейчас АПП «Весело-Вознесенка» способен пропускать более 7,5 тыс. машин в день.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий