Сергей Кириенко проверил результат реконструкции пункта пропуска «Весело-Вознесенка» в ДНР

Во время визита в Донецкую народную республику первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенка» между ДНР и Ростовской областью, где проходила полномасштабная реконструкция. Об этом сообщает Тelegram-канал Readovka.

Объект имеет особое значение, поскольку через него автомобилисты могут попасть в Мариуполь. Он также является «воротами» сухопутного пути в Крым.

В ходе реконструкции Минтрансом РФ созданы дополнительные транспортные коридоры через пункт пропуска «Весело-Вознесенка». АПП оснащен портальным инспекционным досмотровым комплексом для грузовых машин — благодаря новой технике время ожидания проезда большегрузов сократится. Также построен новый пассажирский терминал.

Кроме того, на пропускном пункте создана (https://transitkpp.ru/) система мониторинга очередей «Время в пути», которая позволяет определять время ожидания.

«В целом модернизированы 10 пропускных пунктов из 15 функционирующих в ЛНР, ДНР и Херсонскую область, это облегчило и ускорило прохождение пунктов пропуска для автомобилистов», — говорится в сообщении.

Сейчас АПП «Весело-Вознесенка» способен пропускать более 7,5 тыс. машин в день.