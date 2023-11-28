Жилой дом попал под обстрел ВСУ в Белгородской области

Украинские войска обстреляли населенный пункт Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По данным Гладкова, в результате атаки никто не пострадал.

«Незначительные повреждения выявлены в одном частном домовладении: осколками посечены крыша и забор и выбиты окна», — написал губернатор Белгородской области.

Подомовой обход территории в данный момент продолжается.

27 ноября Вячеслав Гладков заявлял, что за сутки Вооруженные силы Украины с беспилотного летательного аппарата сбросили два взрывных устройства на село Щетиновка.

25 ноября губернатор Гладков впервые за полгода заявил об отсутствии обстрелов за сутки.

До этого сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадал один человек. Отмечалось, что в результате падения БПЛА и его детонации мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей. Его доставили в Центральную районную больницу.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.