Суд арестовал мать, которая спрятала сына от отца и проводила над ребенком ритуалы

Суд предъявили обвинения матери, которая прятала ребенка от мужа в отеле Сочи. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании малолетнего. По версии следствия, женщина приехала в отель из Москвы вместо со своим двухлетним ребенком. В период с конца сентября по 1 ноября 2023 года она проводила ритуалы над мальчиком.

«Обвиняемая связывала и обездвиживала мальчика, запрещала передвигаться, лила на голову сына горячий воск», – сообщается в публикации.

В ходе допроса женщина признала вину. Фигурантку дела заключили под стражу и назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Ребенка передали отцу, с которым он сейчас живет в Москве.

Об инциденте стало известно после того, как в полицию обратился глава семьи. Он сообщил, что, наиболее вероятно, его жена состоит в секте. В результате женщину обнаружили в отеле в Сочи. Там же они нашли ребенка со следами воска на коже.

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