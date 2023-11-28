В Севастополе после шторма местный житель нашел на пляже реактивную мину

В Севастополе после шторма на берегу моря обнаружили реактивную мину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Боеприпас обнаружил местный житель. Он обратился к специалистам. В результате саперы Росгвардии прибыли на место. Профессионалы осмотрели находку и выяснили, что снаряд учебный, поэтому не опасен для человека.

После проверки мину увезли.

Ранее жители Крыма наблюдали шторм, который специалисты назвали самым сильным за всю историю наблюдений. В день, когда на полуостров обрушилось природное явление, скорость ветра составляла 144 км/час. Властям пришлось ввести режим ЧС, 27 ноября объявили выходным днем.

В результате от шторма пострадали около двадцати человек по всему побережью Черного моря.

Ранее в ДНР мужчина получил ранение при подрыве на противопехотной мине.