На Урале парашютист запутался во время прыжка и разбился

Под Екатеринбургом разбился парашютист. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел 26 ноября. Парашютист совершал прыжок на аэродроме ДОСААФ «Логиново».

«Он поздно открыл парашют, запутался. Прыжок совершал, будучи на многоцелевом самолете Ан-2. Парашютист был опытным. Просто человеческий фактор», — рассказал собеседник издания.

До этого неизвестный парашютист едва не помешал работе аэропорта Чебоксар после приземления прямо перед взлетающим самолетом. Он быстро спустился, собрал экипировку, перебежал взлетно-посадочную полосу и скрылся за территорией аэропорта. Поймать его не удалось.

Ранее парашютист спрыгнул с Эйфелевой башни.