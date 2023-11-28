Нелегальным мигрантам хотят запретить переводить деньги, водить авто и заключать браки

В России предложили ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, который запрещает получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги и заключать брак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой законопроект, подготовленный МВД РФ.

В документе поясняется, что под контролируемым пребыванием понимается правовый режим, который применяется в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для проживания в стране либо предоставивший заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета.

Проект закона МВД предусматривает для таких лиц запрет на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на приобретение или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств, на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет, на государственную регистрацию транспортных средств.

Ведомство также предлагает запретить нелегальным мигрантам открывать банковские счета, переводить деньги и заключать брак.

24 ноября сообщалось, что силовики провели рейд на складе Wildberries в Подмосковье. Задержаны 150 человек, в том числе иностранцы с российским гражданством. Их увозят в военкоматы для постановки на учет. Пресс-служба маркетплейса заявила, что из-за проверки 8 тысяч человек не могут вернуться к работе, сотни тысяч товаров не отгружаются, а простой грозит «миллиардными убытками».

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