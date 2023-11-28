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Итальянские спасатели освободили проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре женщину

Спасатели освободили из запертого на ночь кинотеатра заснувшую там итальянку

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Спасатели и карабинеры вынуждены были прийти на помощь пожилой итальянке, заснувшей на киносеансе в пригороде Генуи Кьявари, а затем проснувшейся ночью в закрытом кинозале. Об этом сообщает итальянская газета Giornale.

68-летняя женщина пришла в кино на вечерний сеанс фильма режиссера Антонио Альбанезе «Сто воскресений». Видимо картина не заинтересовала итальянку, поэтому она прямо посреди сеанса погрузилась в крепкий сон. Спустя несколько часов женщина проснулась в погруженном во тьму пустом запертом кинозале и вынуждена была позвонить по мобильному телефону в службу спасения.

Приехавшие пожарные и карабинеры вместе с владельцем кинотеатра, которого оперативно вызвали посреди ночи на место происшествия, выпустили женщину на свободу. Владелец кинотеатра выразил большое недоумение случившимся, заявив, что после окончания рабочего дня он всегда тщательно осматривает все здание.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева споткнулась при выходе на сцену в кинотеатре «Октябрь», где состоялась премьера фильма «Медведева против Медведевой».

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, а потом узнала, что это не Будда.

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