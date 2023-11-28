Россияне рассказали, что чаще всего просят у сотрудников отеля

Чаще всего российские туристы обращаются на ресепшн отелей, чтобы выяснить пароль от wi-fi или сообщить о поломке в номере. Такие данные были получены по результатам опроса, проведенного сервисом »Яндекс Путешествия», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

42% россиян останавливаются в отелях примерно раз в год, еще 22% — раз в полгода, а 12% — раз в квартал или чаще.

При выборе места проживания респонденты в первую очередь обращают внимание на стоимость номера (78%), на расположение отеля (61%), на отзывы на сайтах бронирования (47%), на режим питания в отеле (40%) и на возможность бесплатной отмены бронирования (26%).

Россияне рассказали, по каким вопросам чаще всего обращаются к сотрудникам отелей на ресепшн: выясняют пароль от wi-fi — 64%; сообщают о неисправности в номере — 51%; спрашивают про трансферную инфраструктуру — 30%; заказывают такси/трансфер — 22%; меняют срок проживания — 17%.

43% россиян обращаются в отель перед заездом, чтобы попросить о какой-либо услуге. По данным сервиса «Яндекс Путешествия» 70% просьб к отелю от пользователей выполняется.

Три четверти опрошенных (75%) оставляют отзывы об отеле после проживания, из них 39% делают это, чтобы подчеркнуть особенно понравившиеся моменты, 14% упоминают о том, что им не понравилось, а 22% оставляют отзывы всегда.

Ранее турагентства назвали самые популярные у россиян направления на Новый год.