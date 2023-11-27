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На замглавы Харьковской области совершено покушение

Глава Харьковской области Ганчев сообщил о покушении на своего заместителя

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Глава администрации Харьковской области в подконтрольной РФ части региона Виталий Ганчев сообщил о покушении на своего заместителя Александра Слисаренко. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. <..> В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказал Ганчев.

До этого глава делегации РФ в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский обвинил украинские спецслужбы в применении химоружия против руководителей присоединившихся к России в 2022 году регионов.

Также чиновник заявил, что у России есть неопровержимые доказательства существования поставок токсичных химикатов на Украину из США и союзных Штатам стран.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие на Артемовском и Донецком направлениях. Гагин добавил, что ВСУ используют хлорпикрин. По его словам, перед симптомами отравления военные почувствовали специфический запах в воздухе.

Ранее политолог объяснил, зачем Зеленский заговорил о покушениях на него.

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