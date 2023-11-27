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В Подмосковье ребенок попал в больницу после нападения агрессивной собаки

В Подмосковье собака набросилась на ребенка и разорвала ему лицо

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Shutterstock

В Подмосковье пес напал на четырехлетнего ребенка и нанес ему серьезные травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел во дворе жилого дома, когда на детской площадке девочка отдыхала с няней. Недалеко от них гуляла собака без намордника и поводка. В какой-то момент животное быстро приблизилось к пострадавшей и стало кусать за лицо. Няня пыталась оттащить пса от ребенка, но в итоге также получила травмы.

Приехавшие на место медики направили маленькую девочку в больницу, где у нее диагностировали рваные укушенные раны и ссадины лица.

После произошедшего полиция нашла владельца агрессивного животного. Он заявил, что его собака безобидна и любит играть. По словам мужчины, он уже связался с родителями ребенка и предложил помощь.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

Ранее в Оренбургской области стая агрессивных бродячих собак напала на девушку.

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