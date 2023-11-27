Депутат назвал закономерным объявление в розыск пресс-секретаря Меta

Политика корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) сделала ее соцсети пространством для деструктива и нетерпимости, что стало особенно заметно начиная с 2022 года. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Комментируя объявление в федеральный розыск пресс-секретаря американской компании Энди Стоуна, парламентарий отметил, что «корпорация Meta принимала и принимает крайне сомнительные решения в рамках своей политики модерации».

«Одиозное решение компании в начале специальной военной операции о разрешении призывов к насилию над русскими, поставило точку в деятельности корпорации в России», — констатирует Александр Хинштейн.

По его мнению, все, что происходит сегодня с американской корпорацией, является последствиями, которые должны были наступить.

«Законы РФ — это не то, с чем стоит шутить иностранному бигтеху. Нельзя безнаказанно превращать цифровые продукты, которыми пользуются миллионы людей, в информационную бомбу», — считает депутат, добавляя, что «как минимум, некоторые из сотрудников Meta, причастны к произошедшему».

С этой позицией согласен первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Ребята в Meta хорошо устроились. Сели у себя в штаб-квартире, как небожители, а других людей — тех, кто использует их продукты — повергли в пучину. Практически легализовали экстремизм, закрыли глаза на другие нарушения законодательства. Не просто попустительствовали деструктиву, а даже его подкармливали», — заявил общественник «Газете.Ru».

При этом он подчеркнул, что вечно так продолжаться не может, «и им это продемонстрировали».

Александр Малькевич отмечает, что сервисы компании в России «тоже вечно использовать не будут».

Он называет политику компании «откровенно антироссийской».

«С законом необходимо считаться, а представители Meta в какой-то момент выбрали этого не делать. Все, что происходит сегодня — последствия, которые должны были наступить» — заключает член Общественной палаты РФ.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Meta Энди Стоун объявлен МВД России в федеральный розыск. Топ-менеджер американской компании разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, по какой именно — ведомство не уточняет.